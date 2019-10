Ultima apariție a lui Răzvan Ciobanu la TV. Motivul pentru care designerul avea ochii injectați și lăcrima

23:10

Vreme de 15 ani, Răzvan Simion și Diana au trăit o poveste frumoasă, dar, într-un final, au ales să meargă pe drumuri separate. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, a aflat că,de curând, ex-soția cunoscutului prezentator TV s-a cuplat cu un afacerist din Timișoara. Avem detalii exclusive despre relația lor, precum și primele imagini cu […] The post Ex-soția cunoscutului prezentator TV s-a cuplat cu un afacerist din Timișoara: ”Mi-am găsit în sfârșit jumătatea!” + Primele imagini cu noul iubit appeared first on Cancan.ro.