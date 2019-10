A fost stabilit primul termen în cameră preliminară în dosarul Revoluţiei / Ion Iliescu, acuzat de crime împotriva umanităţii

10:30

„Astăzi m-am întors acasă, în PSD Cluj. Partidul în care am crescut şi în care mi-am petrecut tinereţea are nevoie de mine şi este de datoria mea să fiu alături de colegii şi prietenii mei. Nu am semnat textul moţiunii şi nu o voi vota, la fel şi colegul meu, dl. Cornel Itu. Am fost, suntem şi vom fi oameni de stânga şi nu putem vota această elucubraţie liberală! Nu pot gira venirea la putere a liberalilor care îşi propun tăieri salariale, disponibilizări în masă în sectorul bugetar şi îngheţare...