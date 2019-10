Ghimbir cu miere. Tratamente uimitoare pentru sănătate și slăbit

08:50

Jucătorul de tenis Mikhail Biryukov s-a sinucis. Sportivul avea doar 28 de ani. Trupul său a fost descoperit în cada locuinței din Moscova. Paramedicii sosiți la fața locului nu au mai putut efectua operațiuni de resuscitare și au pronunțat decesul. Autoritățile din Moscova efectuează, acum, investigații pentru a stabili circumstanțele morții sportivului rus. Mikhail Biryukov […]