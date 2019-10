DOCUMENT Fermierii vor primi 60 de milioane de euro anul viitor pentru cultivarea roşiilor. Cum arată cererea de înscriere în program

14:30

Premierul Viorica Dăncilă susţine că propunerea lui Dan Nica pentru postul de comisar european nu a fost respinsă. „Cei din Parlamentul European din opoziţie am văzut că spun orice, unii dintre ei, pentru a strica imaginea României. Am văzut ce spune Siegfried Mureşan, am văzut ce spun ceilalţi... (...) Respect deciziei Comisiei Europene. Purtătorul de cuvânt nu a spus acest lucru”, afirmă Dăncilă.