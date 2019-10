GALERIE FOTO Florentin Corbeanu e „Ronnie Coleman de România” » Polițist oltean, campion național de culturism la 49 de ani!

12:30

Gigi Becali a divulgat discuția telefonică purtată cu Nicolae Dică după despărțirea antrenorului de FC Argeș.„Da, l-am sunat pe Dică. E un băiat de mare caracter. Nu am invitat foarte mulți oameni la nunta fetei mele. Pe Dică l-am chemat. Eu consider că este unul dintre oamenii cu mare caracter alături de care am lucrat. După ce l-au dat afară, i-am dat un telefon să îl încurajez. ...