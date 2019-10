Caz șocant în Hunedoara! Un învățător de aproape 60 de ani este acuzat că ar fi sărutat o elevă de opt ani

12:40

Preotul Ion Iagăru, din Caracal, a reușit să mobilizeze 200 de persoane, într-o campanie de donare de sânge. La apelul făcut de preotul din Caracal au răspuns oameni simpli, dar și cadre medicale, militari și cadre didactice din Caracal și împrejurimi.