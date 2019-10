O fetiță de opt ani a fost agresată sexual de un învățător! S-a întâmplat la o școală din Hunedoara

18:30

Bomba atomică reprezintă "o ameninţare pentru omenire", a declarat miercuri la Teheran ayatollahul Ali Khamenei. Liderul spiritual iranian reiterează astfel poziţia conform căreia fabricarea şi utilizarea armei nucleare sunt contrare învăţăturilor islamului, relatează Agerpres. "Chiar dacă am fi putut să o facem, am spus cu hotărâre şi curaj, în conformitate cu preceptele islamului, că nu […]