Toată lumea îl știe pe Nea Mărin, dar puțini sunt cei care știu cum arată soția lui

13:30

Informație de ultimă oră. Legea leasing-ului, care elimină abuzurile societăților de leasing în procedura de valorificare a bunurilor, în situația de neplata a trei rate consecutive, a fost votată azi în Senat. Astfel, procedura prin care se va valorifica bunul utilizat va fi una transparentă. Bunurile vor fi vândute de utilizator la prețul pieței, suma […] The post Prima lege din pachetul ”Anti-cămătărie” depus de senatorul Daniel Zamfir a fost votată de Senat appeared first on Cancan.ro.