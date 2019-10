Pe cine bănuieşte Dăncilă că a înregistrat-o în timp ce încerca să îi convingă pe parlamentarii PSD să nu voteze moţiunea

21:30

„Nu, va intra în sală PSD. Nu va vota. Ei trebuie să îşi asigure cele 233 de voturi pentru. Cvorumul îl vom asigura. Noi am vrut ca această moţiune să fie votată mult mai devreme. Am văzut dorinţa opoziţiei de a da jos guvernul, apoi am văzut că opoziţia nu a vrut. Sâmbătă şi duminica nu lucrează, atunci cum vor să dea jos guvernarea? Am văzut că s-au bucurat atunci când moţiunea a fost amînată cu o săptămână. Atunci mă gândesc care este scopul?”, a afirmat Viorica Dăncilă, miercuri seara, la An...