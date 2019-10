EFEMERIDE ASTRONOMICE - 10 octombrie

22:40

Roxana Wring, fost preşedinte al USR Bucureşti, a anunţat pe Facebook că a decis să demisioneze din USR după ce a fost acuzată că a colaborat cu Securitatea, menţionând că va reveni în partid după o decizie definitivă şi irevocabilă a Justiţiei prin care să se arate că nu a făcut poliţie politică."CNSAS a cerut instanţei să constate că aş fi colaborat cu Securitatea. Pentru mine este un şoc. Nu am fost informată despre acest lucru. Nu am fost invitată vreodată să dau vreo explicaţie sau vreo clarificare. Am aflat neoficial despre asta şi pur şi simplu nu îmi dau seama care este motivaţia acestei decizii. (...) Am decis să demisionez din USR. Dacă această manevră a fost gândită în scop electoral, demisia este singura modalitate prin care o pot dejuca. Nu vreau ca votul din CNSAS să afecteze imaginea partidului şi a colegilor mei. Conform legii, demisia din USR duce automat la pierderea mandatului de consilier general. Voi reveni în partid după o decizie definitivă şi irevocabilă a Justiţiei, prin care să se arate că nu am făcut poliţie politică", a scris Wring.Ea a menţionat că a plecat din România în 1980, la vârsta de 25 de ani."Imediat după terminarea facultăţii, la vârsta de 22 de ani, m-am angajat la ONT. Am lucrat acolo doi ani, între septembrie 1977 şi noiembrie 1979. Am întocmit raportări şi procese verbale pe care, la vârsta respectivă, le-am considerat a fi parte din birocraţia stufoasă şi inutilă a serviciului. Nu am semnat niciodată nimic în faţa unui ofiţer al Securităţii, despre care să ştiu că ocupă o astfel de funcţie. Bănuiam că directorul ONT are legături cu Securitatea, dar niciodată nu am avut o certitudine în acest sens. În 1979 m-am căsătorit cu un cetăţean britanic şi am solicitat acordul pentru a mă stabili împreună cu el în străinătate. După solicitări repetate, după ce mi s-a interzis să mai ghidez grupuri de turişti, după ce am fost nevoită să demisionez de la ONT, după o respingere nemotivată din partea statului şi după un an de nopţi nedormite, am primit acceptul de a părăsi România", a precizat Wring.Ea spune că a revenit în ţară în 2009 pentru a ajuta. "Mi-am dedicat activitatea patrimoniului bucureştean şi urbanismului. M-am numărat printre fondatorii USR şi am intrat în Consiliul General cu dorinţa de a schimba lucrurile din interior. Şi de a le schimba în bine", a postat Wring.Ea a afirmat că a fost surprinsă să vadă că are şi dosar de reţea. "Tind să cred acum, după tot ce am trăit şi am văzut, că era o practică a Securităţii de a-şi da girul şi de a-i 'încadra' birocratic pe toţi cei care lucrau în ONT, probabil în special cei care lucrau cu turişti străini. Dosarul l-am cerut în vara acestui an, tocmai pentru că apăruseră acuzaţii pe care le consideram aberante şi pe care am vrut să le demontez. Nu am avut timp să consult dosarele în detaliu. Doar am văzut că am dosar de urmărire şi dosar de reţea. Le-am cerut pe ambele în format electronic. Nu le-am primit nici până în ziua de astăzi. Am aflat că am şanse să le primesc spre finalul anului sau începutul celui viitor", a menţionat Wring.Potrivit acesteia, în CNSAS, adevărul se supune la vot. "Iar majoritatea (cu aceeaşi coloratură ca şi cea parlamentară) decide politic cum să interpreteze documentele. În cazul meu, această majoritate din CNSAS a votat că am colaborat cu Securitatea. Voi merge în instanţă şi voi aştepta sentinţa judecătorilor. Evident, mă gândesc că este posibil ca această decizie să aibă o motivaţie politică", a mai spus Wring. AGERPRES/(AS - autor: Iulia Carciog, editor: Florin Marin, editor online: Daniela Juncu)