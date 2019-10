CEDO obligă statul român să îi dea Luminiței Solcan, femeia care l-a ucis pe părintele francez Roger, 6.000 de euro. Ce a reclamat femeia

10:40

Băiețelul unei jurnaliste americane de la postul de televiziune NBC a stârnit amuzamentul telespectatorilor și al internauților deopotrivă, după ce și-a întrerupt mama în timpul unei transmisiuni în direct. NBC's Pentagon correspondent Courtney Kube was talking about Turkish air strikes in Syria when her son appeared on camera live. Jurnalista postului de televiziune NBC Courtney