Surpriză totală pentru câțiva utilizatori Google Maps! Au dat peste imagini interzise minorilor. În ce ipostaze erau doi iubiți complet dezbrăcați

Un învățător în vârstă de 59 de ani, de la o şcoală din comuna Pui, județul Hunedoara, este acuzat că ar fi sărutat pe gură o elevă în vârstă de opt ani. Dascălul a demisionat, iar polițiștii au deschis un dosar pentru agresiune sexuală. Ancheta polițiștilor a pornit, miercuri, iar învățătorul din comuna Pui, județul