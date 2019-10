Drumul către stadionul din Feroe, parcurs printr-un tunel subacvatic

12:00

Adrian Mititelu (51 de ani), patron FC U Craiova 1948 (Liga 3), a fost invitatul lui Costin Ștucan la GSP LIVE și a vorbit despre problemele fotbaliștilor cu pariurile, dezvăluind că și-a prins recent un jucător într-un cazinou. „Noi am prins un jucător aflat acum în activitate, care e unul dintre cei mai buni de la noi în acest moment. Era într-o casă de pariuri, într-un cazinou. Am făcut ședință urgent și am luat măsuri. ...