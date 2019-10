Crimă pasională: Femeie de 56 de ani, suspectă că şi-a ucis partenerul

11:30

Tânăra este obsedată de aspectul binecunoscutei păpuşi şi vrea să semene cât mai mult cu ea. Im so proud of my transformation, its a long way and not over yet but Im getting there! #barbielife #extremebarbie Oct 9, 2019 at 8:05am PDT La doar 13 ani, aceasta s-a supus unei intervenţii estetice de mărire a buzelor, dar în prezent a mers mai departe şi cheltuie până la 14.000 de lire pe an pentru procedurile de înfrumuseţare. Stefanie a mărturisit că mama şi mătuşa ei sunt cele care au introdus-o...