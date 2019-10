Dovleac – beneficii și rețete de încercat toamna asta

11:00

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, în plenul reunit al Parlamentului, că cei care vor să dea jos Guvernul sunt "aceiași oameni politici amatori și iresponsabili". "Nu v-ați schimbat prea mult în ultimele luni de când ne-am aflat în același context din care eu, personal, am crezut că ați învățat ceva. Am crezut că ați […]