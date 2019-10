Isărescu le cere specialiştilor din institutele de cercetări să fie mai activi în dezbaterea publică

13:30

The New York Times Magazine, suplimentul duminical al cotidianului american The New York Times, dedică prima pagină a ediţiei sale de duminica viitoare cântăreţei spaniole Rosalia, însoţită de un amplu reportaj despre cariera artistei, de la debutul acesteia şi până la dobândirea statului de vedetă internaţională, relatează EFE."Rosalia's Incredible Journey from Flamenco to Megastardom" ("Incredibila călătorie a Rosaliei de la flamenco la megavedetă") este titlul acestui articol apărut în secţiunea Cultură, care se publică o dată pe an şi disponbil deja începând de miercuri în versiune digitală."Am început de la zero. Nimeni din familia mea nu are legături cu această industrie. Niciun fel de contact cu industria muzicală şi nici cu industria divertismentului", a dezvăluit artista spaniolă în acest articol amplu. Reportajul începe cu rememorarea concertului susţinut de această cântăreaţă în faţa a 40.000 de persoane la festivalul Mad Cool, organizat la periferia Madridului în luna iulie, pentru a prezenta cititorilor povestea vieţii Rosaliei, relatată chiar de ea şi de alţi artişti intervievaţi, despre debutul ei în universul muzicii.Artista a dezvăluit modul în care colaborările sale cu vedete precum J. Balvin şi albumul ei de debut, "El mal querer", lansat în 2018, au fost lăudate în întreaga Europă şi în Statele Unite, fiind considerat unul dintre cele mai bune albume de anul trecut. Ea aminteşte, de asemenea, că piesa "Malamente", inclusă pe albumul menţionat, a avut peste 15 milioane de vizualizări pe internet în prima săptămâna a lunii mai 2018 şi a obţinut discul de platină în categoria pieselor latino din Statele Unite la începutul acestui an.Datorită single-ului "Malamente", Rosalia a câştigat două premii Grammy la categorii dedicate muzicii latino. Cu un total de cinci nominalizări, Rosalia a devenit artista cu cele mai multe nominalizări din anul 2018, subliniază The New York Times Magazine. Ea a primit de asemenea cinci nominalizări la premiile Latin Grammy, inclusiv pentru cel mai bun album al anului, ai căror câştigători vor fi anunţaţi luna viitoare.Înainte de a conduce topul celor mai vizualizate clipuri pe YouTube şi al celor mai difuzate piese pe Spotify, Rosalia a petrecut mai mult de un deceniu pregătindu-se la "şcoala" flamenco, una dintre cele mai complexe şi mai originale arte muzicale din lume. Este ca şi cum o mezzosoprană promiţătoare ar fi renunţat la operă pentru a se dedica genului R&B, precizează The New York Times Magazine.Revista americană aminteşte că în septembrie 2017 cântăreţul columbian Juanes a văzut-o pe Rosalia cântând flamenco într-un teatru din Madrid."Când a început să cânte fata asta, am crezut că mor. Nu am simţit niciodată ceva mai profund (...) A fost ca şi cum i-aş fi văzut cântând pe Carlos Gardel sau pe Edith Piaf". Apoi, Juanes a sunat-o pe partenera lui de afaceri din compania sa de entertainment Lionfisch, Rebeca León, pentru a vorbi cu Rosalia, a povestit artistul columbian.Autorii articolului avertizează totuşi că este prea devreme pentru a şti în ce fel va evolua cariera Rosaliei, care a mărturisit că vrea să îmbătrânească în industria muzicii."Când te afli într-o relaţie, există momente pentru toate", spune ea. "La început, este un mod de a fi, apoi un mod de existenţă, iar la final nu ştii ce poate deveni. Dar ştiu că voi îmbătrâni făcând muzică şi vreau să văd cum muzica mea se va schimba de-a lungul anilor", a încheiat tânăra artistă spaniolă.