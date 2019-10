Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii loto 6/49 de joi, 10 octombrie 2019

09:00

Naya Fácil, o cunoscută bloggeriţă din Chile, a declanşat o polemică virulentă după ce a postat un clip în care face streaptease, în biserica San Vicente de Paul de Caldera, din Atacama. În imaginile îndrăznețe, postate de influencerul însuși, se poate vedea cum Naya Facil își arată fundul și sânii și începe să danseze lasciv