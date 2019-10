PSD se reuneşte în şedinţă, vineri, pentru strategia trecerii în Opoziţie. Partidul participă la consultările de la Cotroceni. Ciolacu anunţă „reformă internă”

17:00

Premiul Nobel pentru Literatură 2019, dar și premiul pentru anul 2018, au fost decernate joi de Academia Suedeză. Autorul austriac Peter Handke este câștigătorul de anul acesta, iar autoarea poloneză Olga Tokarczuk este laureata Nobel 2018. BREAKING NEWS:The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize