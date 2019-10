Fotbal: Mijlocaşul român Cătălin Cîrjan, inclus printre cei mai talentaţi jucători născuţi în 2002

17:10

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a lansat joi, după adoptarea moţiunii de cenzură, o propunere foştilor colegi parlamentari social-democraţi, "să reconstruiască" o guvernare cum a fost cea promisă în 2016."Oferta mea pentru foştii mei colegi de la PSD rămâne valabilă, acum, după moţiune.(...) Ar trebui să ne aşezăm la masă, să înţelegem că acest guvern s-a terminat, să susţinem împreună un candidat comun în turul al doilea la prezidenţiale, pe domnul Diaconu, care să fie un contracandidat puternic pentru Klaus Iohannis şi să încercăm să reconstruim o guvernare aşa cum am promis-o în 2016 şi imediat în 2017 a distrus-o domnul Dragnea. (...) Domnul Dragnea şi doamna Dăncilă, prelungirea domnului Dragnea, şi-au bătut joc de votul de atunci, de guvernare, de ideile bune. Putem! Avem o şansă un an de zile să facem ce nu am făcut timp de trei ani. Asta depinde de înţelepciunea lor, după care oamenii vor decide la vot dacă vor guvern PNL, USR sau de stânga", a afirmat Ponta, joi, la Parlament, după adoptarea moţiunii de cenzură.Potrivit lui Ponta, Pro România are proiecte pregătite şi trei propuneri de premier."Noi ne-am pregătit deja care sunt proiectele cele mai importante pentru Pro România, inclusiv m-am pregătit cu trei propuneri (n.r. - de premier), nu cu una, cu care să le discut cu cei de la PSD. Dacă ne înţelegem să mergem la discuţii cu domnul preşedinte Iohannis, pentru că domnului Iohannis nu poţi să-i spui 'pune-l pe x sau y', trebuie să discutăm să-i arătăm ce dorim să facem (...). Nu sunt eu propunerea, pentru că nu mă numeşte vreodată pe mine premier domnul Iohannis", a adăugat Ponta.Ponta a menţionat că, alături de colegii de la Pro România, vrea să construiască "o guvernare bună, social-democraţie, proiecte serioase"."Să ieşim cât mai puţin rău din criza în care deja suntem şi pe care, chiar dacă nu o recunoştea doamna Dăncilă, o ştiţi cu toţii. Nu pot să mă bucur, că nu mă bucur că mi-am bătut fosta echipă, dar cred că s-au bătut ei. Le-am spus de o sută de ori la momentul moţiunii împotriva Guvernului Grindeanu", a punctat Ponta.El a explicat că mulţi foşti colegi din PSD "nu erau dornici" (n.r - să discute) crezând că nu trece moţiunea, dar acum primeşte sute de mesaje din partea lor."Acum sunt foarte dornici, am telefonul plin de mesaje de la PSD. Sute de mesaje care toate începeau: Ai avut dreptate, am fost un prost".El susţine că, prin votul favorabil acordat moţiunii de cenzură, Pro România a făcut "ceva necesar pentru România, pentru guvernare şi pentru social-democraţie"."Cred că am făcut ceva necesar pentru România, pentru guvernare şi pentru social-democraţie. Doamna Dăncilă chiar nu era adecvată pentru funcţia de prim-ministru, pentru funcţia de lider al PSD şi e bine că azi se cam încheie o epocă proastă (...). Le-am spus, veniţi cu restructurare, schimbaţi acest guvern care nu funcţionează, puneţi oameni buni, (...). Nu trimiteţi oameni să cumpere voturi, faceţi ceea ce se aşteaptă de la un partid social-democrat care a guvernat bine România înainte şi care acum guvernează prost. N-au vrut să mă audă. Sunt foarte bucuros că 28 de parlamentari Pro România au semnat moţiunea şi au votat-o 31. (...) Da! Am făcut un joc: am semnat 28 şi am semnat 31", a menţionat Ponta.Fostul premier susţine că "deocamdată doamna Dăncilă este preşedintele PSD"."Avem datoria să lăsăm deoparte orgoliile şi să încercăm să facem un guvern bun. Acesta a fost un guvern prost. (...) În acest moment noi suntem 31. Nu vorbesc de cei de la ALDE, care au drumul lor şi cu care vom discuta. Cei de la PSD sunt două sute şi ceva. Deci majoritate există, dacă se doreşte. Dacă doamna Dăncilă vrea să meargă la moarte cu tot cu PSD după ea, atunci este responsabilitatea ei", a mai spus Ponta. AGERPRES/(A - autor: Livia Popescu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Simona Aruştei) Citiţi şi: Parlament: Moţiunea de cenzură a fost adoptată Calendarul formării unui nou guvern (procedură) Moţiunile de cenzură adoptate de Parlament (cronologie)