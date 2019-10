Fotbal: Ansu Fati poate juca pentru Spania, a anunţat FIFA

18:40

Preşedintele Partidului Mişcarea Populară, Eugen Tomac, a declarat, joi, că PMP va merge vineri la consultările de la Palatul Cotroceni de la ora 12,30, menţionând că va spune că alegerile anticipate nu sunt o opţiune pentru ieşirea din criză, iar soluţia cea mai corectă este un guvern politic care să-şi asume cel puţin un an de zile actul guvernării în mod transparent, pe nişte obiective precise."Aş începe prin a le mulţumi tuturor colegilor deputaţilor şi senatori pentru astăzi am trecut un test important pentru PMP şi am demonstrat că suntem un partid disciplinat care ştie exact ce vrea de la viaţa politică şi este mare lucru că am reuşit să facem diferenţa necesară pentru a da jos Guvernul Dăncilă. Fără voturile PMP moţiunea de astăzi nu ar fi reuşit şi acest lucru trebuie să-l spunem toţi fără niciun fel de reţinere în toate ieşirile noastre publice de acum încolo. Am avut rolul nostru esenţial în a da jos Guvernul Dăncilă. Sigur că din această clipă se deschid noi perspective. Mâine vom începe consultările la Palatul Cotroceni cu partidele politice parlamentare. Noi suntem programaţi la ora 12,30, tocmai am primit şi invitaţia de la preşedintele României", a afirmat Tomac, la şedinţa Colegiului Naţional al PMP.El a transmis că prin această moţiune se încheie "epoca Dragnea" şi urmează o nouă perioadă de zbucium în viaţa politică românească, care se va desfăşura "în cheia alegerilor prezidenţiale"."Ce este esenţial pentru noi, este că avem un alt obiectiv la fel de important - alegerile prezidenţiale. Să nu uităm de acest context şi anume că tot ceea ce urmează să se întâmple în următoarea perioadă se va desfăşura şi sub această cheie a alegerilor prezidenţiale şi pentru noi este extrem de important să ţinem ştacheta sus, aşa cum am ţinut-o în aceste zile în care s-au făcut presiuni extraordinare. De departe am fost partidul pe care s-a pus presiunea cea mai mare din toate punctele de vedere. Şi tocmai de aceea cred că este foarte bine că am reuşit să ieşim învingători alături de ceilalţi care au votat", a adăugat Eugen Tomac.Tomac a spus că s-a demonstrat că PSD nu mai are majoritate."Vom spune şi de ce credem că opţiunea alegerilor anticipate nu este o soluţie pentru a ieşi din criză. S-a demonstrat astăzi că PSD nu mai are majoritate, ştiu că unele partide tot insistă să intrăm din criză în criză. Soluţia cea mai corectă este să avem un guvern politic care să-şi asume cel puţin un an de zile actul guvernării în mod transparent, în mod asumat pe nişte obiective, pe termen scurt, precise, până la alegerile parlamentare de anul viitor. Oricum, va fi foarte greu să comasezi alegerile locale cu alegerile parlamentare. Există o decizie a CCR din 2012 că nu se poate comasarea pentru că duce cetăţenii în eroare. Din punctul acesta de vedere vom fi consecvenţi", a mai arătat liderul PMP.În opinia lui Tomac, pentru PMP se deschid "perspective politice foarte bune"."Cred că pentru noi se deschid perspective politice foarte bune pe care trebuie să le fructificăm cu aceeaşi înţelepciune cu care am fructificat votul de astăzi, acest test este o dovadă că PMP este un partid responsabil care îşi asumă angajamentele şi trebuie să fim mult mai uniţi. Sunt convins că vom avea perspective politice foarte bune", a mai spus Tomac. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Simona Aruştei)