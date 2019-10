Aproape 21.000 de gospodării, potenţial beneficiare de servicii de internet, televiziune şi telefonie fixă, după finalizarea proiectului RoNET/Lot 5

20:10

Preşedintele Bucharest Running Club, Valeria Răcilă van Groningen, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că va asista la Atena la ceremonia de aprindere a Flăcării Maratonului, pe 7 şi 8 noiembrie, şi că anul viitor aceasta urmează să ajungă în România unde va fi expusă în faţa sediului Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi ulterior la startul Maratonului Internaţional Bucureşti."Astăzi am fost anunţaţi, am primit un mail de la Atena, pe 7-8 noiembrie vom merge acolo la ceremonia de aprindere a Flăcării Maratonului, care va veni la Bucureşti anul viitor, va sta în faţa Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi după aceea la startul maratonului, pe durata celor trei zile. Ne bucurăm că facem parte dintre maratoanele importante unde ajunge Flacăra Maratonului", a declarat Valeria Răcilă van Groningen.În mod oficial, ceremonia de înmânare a Flăcării va avea loc în localitatea Maratonas, în luna noiembrie a acestui an, cu o zi înaintea desfăşurării Maratonului de la Atena. Simbol puternic al păcii şi sportului, Flacăra va putea fi admirată timp de câteva zile, în luna octombrie, anul viitor, atât pe esplanada din faţa sediului Comitetului Olimpic Român, cât şi în Piaţa Constituţiei.Referitor la ediţia din acest an a Maratonului Internaţional Bucureşti, organizatorul competiţiei, Bucharest Running Club, a anunţat că peste 20.000 de alergători, din peste 75 de ţări, vor lua startul la cursele programate în acest sfârşit de săptămână în Capitală.Preşedintele BRC a precizat că un oficial al Federaţiei Internaţionale de Atletism va fi prezent la Bucureşti pentru a obţine certificatul Bronze Label şi pentru ediţia viitoare a Maratonului Bucureşti."Aplicăm pentru a treia oară pentru Bronze Label şi va veni un reprezentant de la IAAF la Bucureşti, şi sperăm ca şi anul viitor să avem această distincţie care ne onorează. Noi organizăm maratonul conform standardelor internaţionale şi suntem siguri că vom avea şi anul viitor această distincţie", a mai spus Valeria Răcilă van Groningen.Preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică, Florin Florea, a anunţat că la ediţia din acest an a Maratonului Bucureşti vor avea loc şi Campionatele Naţionale de maraton."Această competiţie a cunoscut o dezvoltare exponenţială. Înainte de a spune orice, dacă nu avem concurenţi, practicanţi, nu prea putem să facem aceste competiţii. Faptul că e un număr mare de alergători înseamnă că această idee a prins în România şi trebuie să avem grijă de ea. Ar trebui să fie un exemplu pentru copii şi pentru cei care nu prea fac mişcare. Această competiţie a intrat şi într-o zonă de profesionalism, este deja calificat internaţional, se vorbeşte despre controale medicale, de lucruri care ţin de elită. În plus sunt sportivi de elită, foarte buni şi sper să ajungem şi noi ca în străinătate cu 30-40.000 de participanţi. Noi am fost de la început parteneri în ceea ce priveşte Campionatul Naţional de Maraton. E o competiţie pentru profesionişti şi în urma clasamentului se merge la campionate europene, mondiale şi poate chiar şi la Jocurile Olimpice. O să avem şi anul acesta 40 de băieţi şi 18 fete, cei mai buni şi aşteptăm să vedem care sunt campioni naţionali", a declarat Florea.La cea de-a 12-a ediţie a Maratonului Bucureşti vor participa şi atleţi de elită, 8 băieţi şi 5 fete, toţi din Kenya, care au rezultate competitive precum Jacob Chesari Kirui (2h.07m.46s), Kipkemboi Hosea (2h.10m.40s), la băieţi, sau Cynthia Kosgei (2h32m.50s) şi Sophia Chesir (2h.32m.21s).Traseul stradal este asemănător cu cel de anul trecut, cu excepţia unui segment care este supus unor lucrări de infrastructură, de pe bulevardul Decebal. Din acest motiv, traseul a fost completat cu Calea 13 Septembrie, Şoseaua Panduri şi Bd. Tudor Vladimirescu.În prima zi a Maratonului Internaţional Bucureşti, sâmbătă, se vor defăşura Cursa Populară şi cursele destinate copiilor iar duminică sunt programate cursele destinate adulţilor, de 10 km, semimaraton şi maraton, cu începere de la ora 8:00. Toate cursele au startul din Piaţa Constituţiei. AGERPRES (A, AS-autor: Adrian Ţone, editor: Adrian Drăguţ, editor online: Gabriela Badea) * Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO