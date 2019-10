Un român din Spania a fost arestat după ce și-a violat fata vitregă timp de un an!

22:00

Familia Buștei, care are o afacere cu flori în București, bate în fiecare an, în octombrie, 400 de kilometri până la Iași, cu o camionetă plină cu aranjamente florale, pentru a decora baldachinul în care sunt așezate, în curtea Catedralei Mitropolitane de la Iași, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, în zilele pelerinajului. Baldachinul Sfintei Parascheva inainte […]