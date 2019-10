Marcel Ciolacu: Principala greşeală a fost când am depus moţiunea împotriva Guvernului Grindeanu / Reforma într-un partid întotdeauna se face când este în opoziţie

"Nici PSD nu mai avea matematic majoritatea dar nici cele cinci partide care au reuşit să treacă moţiunea. Faptul că noi am rămas izolaţi a contat cel mai mult. Este un lanţ de greşeli făcute. Azi, în plenul Parlamentului, am spus că principala greşeală a fost când am depus o moţiune împotriva PSD de către PSD, în iunie 2017, împotriva Guvernului Grindeanu. Au fost mai multe greşeli care au fost decontate în ziua de azi", a declarat, joi, la Digi24, deputatul PSD Marcel Ciolacu. Totodată, preşed...

