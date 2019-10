Viorica Dăncilă: N-am să plec comisar european pentru că nu-mi doresc acest lucru

00:20

Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi seara că nu va demisiona din funcţia de preşedinte al PSD, întrucât nu îşi poate părăsi echipa la greu."Preşedintele partidului trebuie să fiu până după prezidenţiale. (...) Sub nicio formă (nu are intenţia de a demisiona-nr). Nu îmi las niciodată echipa când trecem prin perioade mai grele. (...) Eu am fost aleasă printr-un congres, nu pot fi schimbată decât printr-un congres. Nu am demisionat din calitatea de premier, când au fost vremuri foarte grele, au fost perioade foarte grele când aveam Piaţa Victoriei plină, aveam tot felul de lucruri urâte care mi se adresau şi nu am cedat. Acum nu am voie să cedez. Eu am fost alături de acest partid când a trecut printr-o perioadă grea, după alegerile europarlamentare şi arestarea preşedintelui partidului. Şi mi-am asumat atunci să ţin acest partid unit şi am reuşit', a declarat Viorica Dăncilă, la RTV.Aceasta a anunţat că va merge în fiecare organizaţie în teritoriu şi va cere votul Comitetului Executiv Naţional pentru a elimina "trădătorii" din partid."Când am preluat preşedinţia PSD am spus 'nu mi-e frică de opoziţie, mi-e frică de cei din interior' şi iată că s-a adeverit. (...) Sunt în asentimentul multor colegi, colege, care mi-au telefonat astăzi - toţi cei care vor să plece, să plece, să se ducă în partidul lui Ponta, să se alăture partidului trădătorilor. Noi vom merge înainte, pentru că avem de câştigat alegerile prezidenţiale, avem de consolidat partidul şi să mergem pe listă la alegerile parlamentare şi locale", a spus Dăncilă.Viorica Dăncilă a precizat că evenimentul de lansare a candidaturii sale va avea loc sâmbătă, aşa cum a fost anunţat şi că nu se va retrage din cursa prezidenţială, întrucât este singura şansă ca partidul să se regrupeze, să crească şi să câştige alegerile locale şi parlamentare. AGERPRES (A-autor: Gina Ştefan, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Viorica Dăncilă a anunţat că PSD nu va merge la consultările de la Cotroceni * Dăncilă: PSD nu a pierdut pentru că opoziţia a fost puternică; a pierdut astăzi pentru că a fost trădat * Dăncilă: Dacă premierul desemnat ar semna pactul pentru bunăstarea românilor, atunci şi noi am susţine premierul