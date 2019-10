Iohannis are consultări, vineri, cu partidele, în vederea formării unui nou Guvern, după căderea Cabinetului Dăncilă / PSD nu va participa la negocieri

07:20

„Categoric da. Din momentul acesta am să merg în fiecare organizaţie în teritoriu şi am să cer votul CEx-ului pentru a elimina trădătorii, pentru că acest partid nu a pierdut pentru că a guvernat prost. A pierdut întotdeauna pentru că au existat trădători în interior. Când am preluat preşedinţia partidului am spus că nu mi-e frică de opoziţie, mi-e frică de cei din interior. Acest lucru s-a adeverit. Am de gând ca toţi cei care vor trăda să plece. Să se ducă în partidul lui Ponta, să se alăture...