Carambol în Ialomiţa. Un microbuz plin cu oameni și trei autoturisme s-au lovit. Bilanțul victimelor

17:10

Simona Halep, Ion Ţiriac şi Ilie Năstase se vor afla la Cluj-Napoca, în 15 octombrie, pentru o acţiune de popularizare a tenisului de câmp printre copii, intitulată de organizatorii FR Tenis şi Winners Sports Club, ”Întâlneşte-ţi campionii”. Acţiunea din 15 octombrie, de la Winners Sports Club, se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3-7 ani. […] The post Halep, Ţiriac şi Năstase, la Cluj-Napoca, într-o acţiune de popularizare a tenisului de câmp printre copii appeared first on Cancan.ro.