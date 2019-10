Poliţist în misiune, rănit grav după ce a fost lovit de o maşină condusă de un copil de 15 ani, beat

08:30

„Iată de ce am votat moţiunea de cenzură: Am 15 ani în PSD, în care am pornit de la simplu membru şi am avut responsabiliatea de a fi lider TSD, parlamentar şi ministru. Am cunoscut acest partid atât în momentele sale de mare succes (alegerile din 2012 şi 2016, măsurile care au pus capăt austerităţii din 2010), cât şi în cele de mare frământare (pierderea alegerilor din 2009, arestarea liderului şi eşecul de la europarlamentare din acest an). Am atâţia colegi pe care îi respect şi preţuiesc. În...