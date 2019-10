Tarkan, Stela Popescu, N&D, Mihaela Runceanu, Tom Jones și Ella Fitzgerald urcă pe scena show-ului Te cunosc de undeva!

09:50

"Keep the secret" este primul eveniment la care invitații nu au acces cu dispozitive mobile. În premieră în România, telefoanele vor fi lăsate la intrare. "Keep the secret”, sau „Păstrează secretul”, în traducere, este un concept de petrecere privată exclusivistă, înregistrat chiar la OSIM.Ovidiu Barbier, creatorul acestui concept spune că îşi doreşte ca tot ce se va întâmpla la petrecere să rămână la petrecere. Şi evident ca toate detaliile să fie premium.”Încercăm să creăm o elită din toate domeniile, de la oameni de afaceri, personalități din corpul diplomatic, actori, artiști, personalități importante atât din România, cât și din lume, în așa fel încât ei să poată socializa”, a declarat Ovidiu Barbier pentru Observator.Oana Roman, organizatorul evenimentului spune: ”Oamenii vor putea gusta din una dintre cele mai spectaculoase și exclusiviste șampanii din lume. Apoi, vor gusta preparate culinare create de chefi celebri din România și din străinatate. Vor asculta o muzică foarte specială, vom avea muzică la harpă și vor putea fuma cele mai bune trabucuri din lume. Și doamnele vor putea admira unele din cele mai scumpe bijuterii din România și din lume”.Locaţiile în care se vor ţine aceste petreceri sunt la fel de exclusiviste. Primul party va avea loc foarte curând într-o casă monument istoric, care a găzduit de-a lungul timpului vedete precum Beyonce, Nicholas Cage, Enrique Iglesias sau Vladimir Putin.Oaspeţii au primit deja invitaţiile în mână. Acestea sunt nominale și au fost înmânate direct pe hârtie.”Te vrem pe tine, cititorule, afară din zona de confort. Da, exact așa! Cum. În primul rând, îți vei lăsa telefonul mobil la intrare. Regulă obligatorie! Am pregătit pentru tine un Altfel de petrecere! Aducem pentru prima oară în România șampanie specială, o suită aparte de vinuri, alături de câteva elementene nemaivăzute! Restul…e pur și simplu …Secret. Keep the Secret! Can you? Dă ”join ” la această provocare și fii oaspetele nostru de onoare”, sunt vorbele scrise pe invitația evenimentului ”Keep the Secret”.Invitaţii vor plăti o taxă anuală iar după petreceri vor putea povesti şi recomanda conceptul altor persoane.