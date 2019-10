Ce lovitură pentru Antena 1! Ce s-a întâmplat cu serialul Las Fierbinți de la Pro TV

20:40

Gabriela Cristea este o femeie împlinită din toate punctele de vedere, dar mai ales pe plan personal. Vedeta își dorea foarte tare o familie frumoasă, cu copii, iar acum se bucură din plin de soțul ei și de cele două fetițe. Recent, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au recunoscut că au nevoie și de ajutorul […] The post Gabriela Cristea și Tavi Clonda, anunț disperat: “Am dat sfoară în țară și sperăm că…” Ce-și doresc cu ardoare cele două vedete appeared first on Cancan.ro.