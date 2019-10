Cum a comentat Ionuț Chirilă pamfletul la adresa sa: „Cineva a vrut să-mi facă rău. Credeți că la City nu este la fel?”

10:50

România U21 a învins Ucraina U21, scor 3-0. Marius Mihai Marin (21 de ani), debutant în reprezentativa de tineret, a fost eliminat la mai puțin de un minut de la intrarea pe teren, iar la final a recunoscut că a plâns din această cauză.„Am plâns, sincer, da! Mi-am dorit foarte mult să debutez și voiam să o fac cu brio. Când am intrat pe teren am simțit niște momente de mândrie legate de tot ce am făcut până acum, de munca mea. Dar, nu a ieșit așa cum mi-am dorit eu. ...