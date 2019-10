Câștig record la jocurile online pe superbet.ro: 702.543 lei! Citește povestea!

23:40

Pe 1 ianuarie 1966, vedea lumina zilei, pentru prima oară, Viorel Chirilă. Un bebeluș care avea să fie abandonat de mamă într-un orfelinat. 30 de ani mai târziu, avea să înceapă seria violurilor și a crimelor care a îngrozit o țară întreagă. Trei copilași au pierit de mâna lui Chirilă, după ce i-a violat, iar […] Unul dintre cei mai sadici pedofili români a cerut să fie eliberat pentru "bună purtare"! Judecătorii au stabilit că…