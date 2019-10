Barna: În cadrul discuţiilor cu preşedintele, am înaintat Pactul pentru anticipate

12:30

Ministrului Tineretului şi Sportului, Bogdan Matei, a declarat, într-un comunicat de presă AGERPRES remis la final de mandat, că "nu a fost un ministru perfect", dar a menţionat că este mândru de faptul că a dublat bugetul instituţiei pe care a condus-o timp de 11 luni."Mesajele de rămas bun sunt cele mai grele... Nu sunt nici priceput la a aşterne cuvinte în clipe triste şi nici nu vreau să sune a mesaj de despărţire... Vreau doar să transmit lumii sportului din România, şi, deopotrivă, tuturor tinerilor, că mandatul meu de ministru al Tineretului şi Sportului a fost cea mai frumoasă experienţă din viaţa mea. Mereu am spus că este o funcţie vremelnică, asta înseamnă viaţa politică. Viaţă, pentru care am sacrificat-o pe cea personală, inclusiv familia. Dar, la fel, mereu am susţinut că este important, ca atunci când pleci, să ştii că laşi ceva în urma ta. Departe de mine gândul de a mă lauda cu ceva. Dar sunt mândru că am reuşit, susţinut de colegii mei, ca pe durata mandatului meu să dublăm bugetul sportului din România. Şi să mărim substanţial bugetele federaţiilor meritorii, indemnizaţiile de merit sau investiţiile în bazele sportive. Să lăsăm patrimoniului sportiv al ţării câteva stadioane frumoase, care vor fi gata în curând, dar şi condiţii mai bune tinerilor şi copiilor care se vor bucura de taberele noastre", a a afirmat Bogdan Matei."Au fost 11 luni grele şi frumoase, în care am cunoscut oameni minunaţi... De la campioni de legendă, la tineri de elită, de la lideri mondiali până la oamenii simpli şi frumoşi care mă întâmpinau dimineaţa la poarta ministerului sau reparau câte o priză stricată. Evident că nu am putut mulţumi pe toată lumea şi nu am fost un ministru perfect. Toţi facem greşeli şi cu siguranţă am făcut şi eu. Dar niciodată cu rea intenţie. Chiar vreau să le mulţumesc şi celor care m-au contestat şi m-au criticat, pentru că astfel m-au ajutat să devin mai bun şi mai atent la tot ce fac", a adăugat el.Matei a mulţumit de asemenea premierului Viorica Dăncilă pentru încredere, precum şi angajaţilor MTS pentru susţinere. "Nu în ultimul rând, şi recunosc că a fost un mare privilegiu şi o onoare deosebită, am gestionat mult peste aşteptări perioada deţinerii Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene şi am condus la nivel european domeniile de care m-am ocupat, sper eu, cu brio, închizând dosare importante. Am reprezentat Uniunea Europeană în Board-ul Agenţiei Mondiale Antidoping şi sper că am pus umărul alături de colegii mei la lupta împotriva acestui flagel, dopajul. Vreau, în final, să mulţumesc premierului meu şi tuturor celor care mi-au acordat încredere şi m-au învestit în funcţie. Şi vreau să mulţumesc şi colegilor mei din MTS, tuturor celor a căror muncă a fost de multe ori invizibilă, dar esenţială. Îmi vor rămâne în minte nopţile petrecute alături de ei la MTS până la 2 noaptea sau deplasările în care alergam de colo colo şi abia apucam să punem, o oră, două, geană pe geană", a precizat ministrul.Acesta a avut un mesaj şi pentru cel care îi va urma în funcţia de ministru al Tineretului şi Sportului: "Şi aş dori să urez succesorului meu să aibă înţelepciunea de a nu stopa proiectele frumoase şi importante deja demarate, de a continua şi de a îmbunătăţi chiar ceea cea am început şi, pentru că sunt, la origini, dascăl, să nu ezite niciodată la a-mi cere un sfat sau o părere. Dincolo de taberele politice, când vine vorba de sport, eu voi rămâne mereu dedicat şi disponibil oricui îmi va cere sprijinul. Vă las cu bine şi sper să auzim, la anul, numai veşti bune de la EURO 2020 şi de la JO de la Tokyo".Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă a fost adoptată, la 10 octombrie 2019, înregistrându-se 238 de voturi "pentru". Moţiunea intitulată "Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!" a fost depusă în Parlament la 1 octombrie 2019.După demiterea guvernului, Preşedintele României va desemna un alt candidat pentru funcţia de prim-ministru, în baza articolului 85 din Constituţie.AGERPRES (AS-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Ady Ivaşcu)