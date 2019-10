Ludovic Orban dă asigurări că nu vor fi tăiate salariile şi pensiile. Mesaj către „habarniştii” care au intrat pe uşa din dos în funcţiile publice

11:10

Acțiune demnă de jocuri video și efecte vizuale care te fac să-ți pierzi încrederea în propriii ochi – asta promite „Gemini Man”, al taiwanezului Ang Lee - unul dintre cei mai apreciați regizori din zilele noastre. Will Smith îl joacă pe asasinul Henry Brogan, cel mai bun lunetist din lume, capabil să lichideze orice țintă […] Post-ul Cronică de film | „Gemini Man” îl aduce pe Will Smith față-n față cu Will Smith. Efectele speciale meritau o poveste mai bună apare prima dată în Libertatea.