Un criminal în serie a îngrozit lumea. Ce a declarat după ce a recunoscut că a ucis trei femei

10:10

Aghiasma mică Sfanta Parascheva. Zeci de mii de credincioși au ajuns la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva. Astăzi, 11 octombrie, are loc ritualul de sfințire a apei – aghiasma mică- despre care se spune că are puteri tămăduitoare, În fiecare an, de sărbătoarea Sfintei Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, are loc și Sfințirea […] The post Aghiasma mică de la Sfânta Parascheva. Ce boli poate vindeca appeared first on Cancan.ro.