Donald Tusk: Ameninţările lui Erdogan de a trimite milioane de refugiaţi în Europa, ''complet deplasate''

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, că, indiferent de "minciunile" şi "propaganda" partidelor de dreapta, a condus "o guvernare cu rezultate bune pentru români, una dintre cele mai eficiente (...) din ultimii 30 de ani".Ea le-a transmis miniştrilor, în debutul şedinţei Guvernului, că au făcut parte dintr-un Executiv care a generat o creştere economică "solidă" şi "sustenabilă"."Ne-am respectat promisiunea de a aduce mai mulţi bani în buzunarele românilor şi de a face ca o bună parte din creşterea economică excepţională înregistrată de România să fie simţită de către toţi cetăţenii. Am crescut salariile şi pensiile şi am asigurat sumele necesare în buget pentru acordarea tuturor drepturilor sociale. Am crescut punctul de pensie, am instituit scutiri de taxe pentru pensionari şi am adus echitatea în sistemul de pensii prin introducerea principiului 'la muncă egală, pensii egale' ", a afirmat Dăncilă.Potrivit prim-ministrului, Executivul pe care l-a condus a crescut salariul minim pe economie, "măsură pe care alte guvernări (...) nu au dorit să şi-o asume"."Faţă de anul 2016, în prezent, oamenii câştigă în medie cu 41% mai mult. (...) Medicii din România sunt plătiţi acum la nivel comparabil cu cei din Europa. Am reuşit astfel să păstrăm medicii în ţară pentru a oferi servicii medicale de calitate cetăţenilor noştri. În acelaşi timp, am început un proces de creştere a veniturilor profesorilor. Sănătatea şi Educaţia sunt prioritare pentru orice societate şi îmi doresc ca următorul Guvern şi acorde în continuare salarii decente medicilor şi profesorilor", a spus Dăncilă.Ea şi-a exprimat speranţa ca noul Guvern să nu distrugă ceea ce s-a realizat până acum."În guvernarea noastră, România a cunoscut cea mai mare creştere a puterii de cumpărare din UE. Datele Eurostat arată că, prin măsurile noastre, puterea de cumpărare a românilor a crescut cu aproximativ 40%. Am crescut numărul românilor aflaţi în clasa de mijloc, ceea ce reprezintă onorarea uneia dintre cele mai importante promisiuni făcute în anul 2016. În guvernarea PSD, România a înregistrat cea mai mică rată a şomajului din ultimii 28 de ani, iar numărul românilor angajaţi a ajuns la cel mai înalt nivel din ultimele două decenii", a completat premierul.Dăncilă a susţinut că, în aproape trei ani de guvernare PSD, PIB-ul a avut o creştere mai mare decât cea înregistrată între 2009 şi 2016."Am eficientizat colectarea veniturilor la bugetul de stat şi am asigurat resursele bugetare necesare pentru a susţine creşterile de pensii şi salarii, în condiţiile în care am micşorat taxe, am scăzut TVA de la 20% la 19% şi am redus impozitul pe venit de la 16% la 10%, România având în prezent a doua cea mai mică povară fiscală din UE, ceea ce a stimulat investiţiile străine directe. (...) Investiţiile de la bugetul de stat au crescut cu aproximativ 70% faţă de momentul preluării guvernării. (...) Am urmărit dezvoltarea armonioasă a fiecărei regiuni şi am alocat fonduri pentru investiţii în toate comunităţile locale. În prezent nu există nicio localitate din România care să nu fi beneficiat de investiţii prin PNDL 1 şi PNDL 2. (...) Îmi doresc ca următorul Guvern să nu refuze dreptul comunităţilor locale la dezvoltare", a mai afirmat Viorica Dăncilă.Potrivit acesteia, a fost revitalizat turismul prin reducerea TVA la 5% şi acordarea de vouchere de vacanţă."Am eliminat 102 taxe nefiscale, lucru de care au beneficiat peste 1,3 milioane de firme şi persoane fizice autorizate, am susţinut capitalul românesc cu impozitul de 1% din cifra de afaceri, una dintre cele mai bune măsuri pe care le-am luat pentru mediul de afaceri şi pentru dezvoltarea capitalului românesc", a indicat Dăncilă.Premierul a vorbit şi despre susţinerea acordată Agriculturii - acordarea "la timp" a subvenţiilor, extinderea suprafeţelor irigate, punerea în funcţiune a sistemului antigrindină, programe de sprijin pentru fermieri şi pentru promovarea produselor tradiţionale.Viorica Dăncilă a felicitat membrii Cabinetului pentru modul în care au gestionat activitatea pe timpul deţinerii de către România a Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene."A fost o echipă, o echipă care a luptat mult, cu perioade dificile, cu multe obstacole, dar împreună le-am depăşit şi am reuşit să implementăm cât mai multe măsuri pentru oameni. Sper ca următorul Guvern să continue aceste măsuri", a mai transmis Dăncilă. AGERPRES/(A - autor: Daniel Florea, editor: Claudia Stănescu, editor online: Ady Ivaşcu)