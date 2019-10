Nicoleta, ispita de la Insula Iubirii, intervenție la nivelul feței. Uite cum arată acum

10:20

E oficial! Simona Halep și Toni Iuruc s-au logodit în secret, iar familiile celor doi au primit cu multă bucurie în suflet vestea frumoasă. Un apropiat al cuplului a dezvăluit că afaceristul și-a făcut curaj și a cerut-o de soție pe celebra tenismenă, care i-a răspuns afirmativ la marea întrebare. Inelul de logodnă este pur […] The post Simona Halep a fost cerută de soție! Toni Iuruc i-a oferit un superb inel de logodnă. Au stabilit deja data nunții appeared first on Cancan.ro.