Țiriac Jr și Ileana Lazariuc au divorțat!

Moțiunea de cenzură a fost adoptată ieri, 10 octombrie, în Parlament, cu 238 de voturi „pentru". Guvernul Dăncilă a căzut, iar miloane de romnâni se întreabă ce se va întâmpla acum cu pensia sau cu salairiul. Vicepreședintele PNL, Virgil Guran, spune ce se va întâmpla cu pensiile și salariile românilor. Acesta i-a asigurat pe români […]