Divorț în familia Țiriac! Fiul fostului jucător de tenis s-a despărțit de Ileana Lazariuc: „Am decis să anunțăm oficial că am divorțat de 2 ani”

Bozhidar Chorbadzhiyski (24 de ani) a vorbit în presa din Bulgaria despre ce a găsit la FCSB, echipă la care a ajuns sub formă de împrumut de la CSKA Sofia, și susține că arbitrii români sunt diferiți de cei bulgari. „Arbitrii de aici sunt complet diferiți față de cei din Bulgaria! Au propriile lor criterii. Am primit cartonașul roșu pentru un cot. Am fost surprins, era ceva nou pentru mine. Dar este bine că s-a întâmplat la început și am învățat o lecție. ...