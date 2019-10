Procedura de destituire a lui Trump: Ambasadorul SUA la UE va depune mărturie, în pofida interdicţiei Departamentului de Stat

17:10

Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a afirmat, vineri, la prezentarea raportului de activitate pe anii 2017-2019, că bugetul alocat MRP pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni a fost de 33.539.000 lei, din care 7.029.000 lei pentru anul 2017, 11.785.000 lei pentru 2018 şi 14.665.000 lei pentru 2019.Ministrul a amintit că au fost finanţate 466 de proiecte, din care 118 în 2017 (61 pentru diaspora, 57 pentru comunităţile istorice), 149 de proiecte în 2018 (84 pentru diaspora, 65 pentru comunităţile istorice) şi 199 în 2019 (108 pentru diaspora, 81 pentru comunităţile istorice).Printre cele mai importante acţiuni susţinute de MRP s-au numărat, potrivit raportului de activitate, Programul "Burse pentru etnicii români din Ucraina" (2018-2019) în cadrul căruia au fost acordate 5.645 de burse elevilor etnici români cu domiciliul în Ucraina care studiază în şcolile cu predare în limba română sau cu studiul unor materii în limba română ca limbă maternă, din sistemul de învăţământ preuniversitar din Ucraina, Programul de Tabere "ARC" (2017-2019) în cadrul căruia 7.526 de copii şi tineri din 20 de ţări din diaspora şi comunităţile istorice au participat la tabere organizate de MRP, în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului.Natalia Intotero a amintit şi de Campania Naţională "Informare Acasă! Siguranţă în Lume!", proiect care încurajează informarea românilor înainte de a lua decizia de a pleca în afara ţării."Un număr de 40% dintre conaţionalii noştri care aleg să călătorească, să studieze sau să muncească în afara graniţelor se informează înainte să plece. (...) Aştept cu nerăbdare veştile pentru anul 2019 şi sper eu ca acest procent să fi crescut", a precizat ministrul.Natalia Intotero a afirmat că, deşi ministerul pe care îl conduce nu are atribuţii în organizarea alegerilor, MRP s-a implicat, alături de Ministerul Afacerilor Externe şi de Autoritatea Electorală Permanentă, în demersurile pentru o cât mai bună informare a românilor de peste hotare cu privire la modalităţile de exercitare a votului la alegerile prezidenţiale din noiembrie 2019."Ministerul Românilor de Pretutindeni nu are atribuţii în organizarea alegerilor şi participarea românilor din afara graniţelor pentru a vota, însă nu am rămas nepăsători şi alături de Ministerul Afacerilor Externe şi de Autoritatea Electorală Permanentă am demarat campanii de informare prin intermediul cărora am încercat să le aducem la cunoştinţă conaţionalilor noştri modalitatea de a-şi exercita votul", a spus Natalia Intotero.Ministrul a mai afirmat că în prezent s-a reuşit, prin modificarea legislaţiei, să fie accesate fonduri europene prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă."În momentul de faţă suntem în curs de finalizare a procesului de accesare a unei finanţări europene în valoare de 5.371.214,31 lei. Proiectul are în vedere elaborarea unei noi strategii pentru românii de pretutindeni. Este vorba de nişte studii prin intermediul cărora putem afla, pe 20 de ţări, nevoile concrete ale conaţionalilor noştri", a mai spus Natalia Intotero.Ministrul a afirmat că trebuie arătată "deschidere faţă de fiecare conaţional", indiferent de locul în care se află."Vreau să mulţumesc tuturor conaţionalilor noştri din afara graniţelor, fie că vorbim de etnicii din comunităţile istorice, fie că vorbim de românii din diaspora. Această funcţie de ministru pentru mine a însemnat mai mult decât o funcţie, a fost o întâlnire de suflet pe care am avut bucuria şi posibilitatea să o am de fiecare dată când am întâlnit câte un conaţional de-al nostru, când am putut să-i privesc în ochi. Să ştiţi că, indiferent de locul unde ei se află în lume, fie că se află în Africa, fie că se află în Australia, America, aici în Europa sau în comunităţile istorice, este dreptul lor de a aplica către statul român pentru a obţine proiecte cu finanţare pentru păstrarea identităţii naţionale, şi mă bucur ori de câte ori văd că avem români care vin din ţări care până acum nu au accesat fonduri către Ministerul Românilor de Pretutindeni. Trebuie să arătăm deschidere faţă de fiecare conaţional al nostru, indiferent de locul unde ei se găsesc", a declarat Natalia Intotero.Ea le-a mulţumit şi colegilor din Guvern "care au înţeles că acest minister are nevoie de o mai multă susţinere", precizând că cel mai recent ajutor l-a primit în urmă cu aproximativ două luni, când i-au fost alocaţi bani din fondul de rezervă pentru a acoperi cheltuielile pentru bursele din Ucraina. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu)