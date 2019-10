Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 12 octombrie 2019. Gemenii pot afla secrete

15:00

Daniela Stan, cunoscută drept dansatoarea preferată a lui Florin Salam s-a dat în spectacol, departe de țară! A incendiat atmosfera într-un club select din Madrid, dar nu alături de Salam, ci de Adi Minune. A urcat pe scenă, alături de manelist, în cadrul unor spectacole susținute la cererea comunității românești din Spania. (CITEȘTE ȘI: TOP 20 […] The post Dansatoarea preferată a lui Florin Salam a făcut show într-un club din Madrid! Alături de Adi Minune… appeared first on Cancan.ro.