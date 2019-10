ECSC2019/ România a devenit, în premieră, campioană europeană în securitate cibernetică

21:10

Antrenorul echipei naţionale a României, Cosmin Contra, a declarat, vineri, că selecţionata Insulelor Feroe, adversara din partida următoare a primei reprezentative, poate pune în dificultate orice formaţie pe teren propriu."E un meci important împotriva unui adversar periculos, mai ales în meciurile de acasă. Asta din cauza vremii, a terenului de joc, pentru că experienţele noastre pe sintetic nu ne dau motive să fim foarte liniştiţi. Dar în această săptămână i-am văzut pe băieţi foarte montaţi, receptivi la tot ce am lucrat. Aşa că am încredere că mâine seară vor da dovadă de multă maturitate şi tot ce am pregătit în această săptămână se va regăsi în jocul de mâine. Mie mi-e teamă de orice meci. Întâlnim o echipă care chiar dacă nu are niciun punct, a avut meciuri în care a avut momente de dominare împotriva oricărui adversar. Inclusiv noi la Cluj am fost dominaţi în anumite momente, când s-au apropiat periculos de poarta noastră. E o echipă periculoasă, asta şi din cauza gazonului artificial. Important e să avem atitudine, să respectăm adversarii. Au demonstrat în meciurile de aici că pot să pună în dificultate orice adversar. Dacă mâine ne ve ieşi un joc reuşit, atunci vom avea mai multă încredere în cel de marţi cu Norvegia. Mâine voi încerca să introduc cel mai bun unsprezece pe care îl am în momentul de faţă. Nu mă gândesc la partida cu Norvegia", a declarat Contra într-o conferinţă de presă.Tehnicianul nu va chema un alt jucător la lot după accidentarea lui Dragoş Grigore. "Dragoş e o pierdere importantă, dar avem 24 de jucători şi vom încerca să găsim cea mai bună soluţie de înlocuire. Nu voi chema alt jucător însă în locul lui", a explicat Cosmin Contra.Referitor la faptul că Ianis Hagi a preluat pentru acest meci tricoul cu numărul 10, Contra a spus: "Trebuie întrebat Ianis Hagi cum a primit vestea că va îmbrăca tricoul cu numărul 10. Se face prea mare tam-tam asupra acestui tricou cu numărul 10, după părerea mea. Sunt foarte puţine echipe acum care evoluează cu numărul 10 în formula de start. Foarte bine că e o tradiţie în familia Hagi, mă bucur. Sperăm ca acest număr să fie cu noroc pentru Ianis, iar dacă mâine va juca să îi dea şi mai multă energie pentru a ajuta echipa naţională. Ianis are talent, a făcut paşi importanţi în cariera lui. La noua echipă a avut la început unele probleme de adaptare, dar a revenit în ultimele meciuri şi încet-încet îşi face loc între titluarii de acolo".Echipa naţională de fotbal a României întâlneşte, sâmbătă, de la ora de la ora 19:00, pe stadionul Torsvollur din Torshavn, selecţionata Insulelor Feroe, într-o partidă din Grupa F a preliminariilor EURO 2020.AGERPRES (V, AS-autor: Adrian Ţone, editor: Marius Ţone, editor online: Simona Aruştei)