Fosta prezentatoare de la PRO TV a distrus o barieră cu mașina! Proprietarul o acuză distrugere, iar filmările-probă au ajuns la noi!

15:50

Cel puţin cinci persoane au fost înjunghiate vineri într-un mall din oraşul englez Manchester. Presupusul atacator, un bărbat în vârstă de circa 40 de ani, a fost arestat, relatează agenţia Reuters. ”Suntem la faţa locului, acordăm îngrijiri medicale pentru patru pacienţi”, a declarat o purtătoare de cuvânt a serviciului local de ambulanţă, poliţia anunţând ulterior […] The post Atac sângeros într-un mall din Manchester! Cel puțin cinci persoane au fost înjunghiate appeared first on Cancan.ro.