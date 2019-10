Liga 2, etapa a 11-a. Liderul Turris joacă la Metaloglobus

22:20

Sheldon Yellen este CEO la un colos american, Belfor Holdings Inc, dar nu-și neglijează niciunul dintre subalterni. Și nu sunt deloc puțini, ci 9.200. Sheldon Yellen are dese călătorii de afaceri, iar în lungile drumuri cu avioanele nu face altceva decât să scrie felicitări pentru angajații companiei, a notat Business Insider. În medie, el face […] Post-ul Șeful care scrie cu propria mână 9.200 de felicitări pe an, pentru aniversările fiecărui angajat, a explicat valoarea gestului său apare prima dată în Libertatea.