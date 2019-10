Lovitură pentru Rudolph Giuliani. Avocatul lui Trump, anchetat pentru legăturile cu Turcia şi SUA

08:30

Organizatorii protestului „Vă vedem din Sibiu” au anunţat, vineri seara, pe pagina de Facebook a iniţiativei, că prezenţa în stradă nu mai are obiect, întrucât protestul „nu are un adresant cert”. „Pentru moment, până la configurarea unei noi formule de guvernare, protestul nostru nu are un adresant cert. Aşadar, prezenţa noastră în stradă nu ar avea obiect”, se scrie în postarea de pe reţeaua de socializare. Decizia a fost luată după adoptarea de către Parlament a moţiunii de cenzură împotriva...