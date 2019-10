Ce a pățit o studentă din Iași după ce s-a rugat la moaștele Sfintei Parascheva să se mărite cu un coleg de facultate pe care tocmai îl cunoscuse

17:30

Tragedia a avut loc în Congo, într-o pădure din Maniema, iar cei opt oameni aflați în avion au murit carbonizați. Aeronava s-a rupt în două la impact și a luat foc. Avionul transporta membri ai staff-ului preşedintelui din Republica Democrată Congo, a declarat vineri un consilier prezidenţial citat de Reuters. În avion se aflau şoferul […] The post S-a prăbușit avionul președintelui! Toți au murit carbonizați! Cine se afla în aeronavă appeared first on Cancan.ro.