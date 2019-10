Actorul american Robert Forster, nominalizat la Oscar pentru 'Jackie Brown', a murit la 78 de ani

11:00

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că "se conturează un guvern liberal monocolor", dar precizează că Uniunea nu îi va acorda un "cec în alb" lui Ludovic Orban."Se conturează un guvern monocolor liberal, probabil. Vom vedea. Probabil că marţi va fi cunoscută propunerea, desemnarea primului ministru de către preşedintele Iohannis şi vom vedea dacă va fi Ludovic Orban. Sigur, nu dăm un cerc în alb, nu au fost discuţii aplicate, în acest moment nu ştiu ce doreşte să facă Ludovic Orban, ce doreşte să facă PNL la guvernare într-un an de zile. După ce vom cunoaşte intenţiile vom putea spune dacă votăm un astfel de guvern sau nu votăm un astfel de guvern. E mult prea devreme să spunem cum ne vom poziţiona, dar, în principiu, asta se conturează: un guvern PNL monocolor, cu un mandat de un an de zile", a declarat, pentru AGERPRES, Kelemen Hunor.Acesta a reiterat faptul că e nevoie cât mai repede de un guvern care să pună capăt "crizei politice"."Noi am spus la consultări (cu preşedintele Klaus Iohannis - n.r.) că cea mai urgentă provocare este să avem un guvern votat în Parlament, să se termine criza politică, fiindcă sunt probleme care trebuie rezolvate: rectificarea de buget, un proiect de buget pentru anul viitor, organizarea alegerilor, administrarea ţării şi asta trebuie să fie şi mandatul noului guvern, care va avea un mandat limitat de un an de zile într-un an electoral când nu trebuie să faci reforme, nu trebuie să atingi toate domeniile. Pur şi simplu, fără ordonanţe de urgenţă gestionezi problemele actuale şi problemele care trebuie într-un un an de zile rezolvate. Noi am şi propus soluţii - am spus că prima variantă ar fi un premier din UDMR. Noi am reuşi să formăm o majoritate, credem noi, dar, desigur, depinde de preşedintele Iohannis", a mai spus Kelemen Hunor. AGERPRES/(A-autor:Oana Mălina Negrea, editor: Karina Olteanu, editor online: Irina Giurgiu)