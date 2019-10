Oliver Kahn şi Juergen Klinsmann, în Hall of Fame-ul fotbalului german

13:30

Alicia Vikander interpretează rolul unei suspecte de crimă, prinsă într-un triunghi amoros în pelicula ''Earthquake Bird'', un thriller cu acţiunea plasată în Tokyo în anul 1989 şi în care actriţa laureată cu Oscar joacă atât în engleză, cât şi în japoneză, potrivit Reuters.Adaptarea unui roman de Susanna Jones, filmul spune povestea traducătoarei Lucy Fly, interpretată de Vikander, o emigrantă care trăieşte în Japonia şi începe o relaţie romantică cu fotograful Teiji, jucat de Naoki Kobayashi.Viaţa lui Lucy este dată peste cap odată cu sosirea unei conaţionale, Lily Bridges, jucată de Riley Keough, care se împrieteneşte cu cei doi. Lily dispare, cel mai probabil este decedată, iar Lucy devine principalul suspect.Deşi Lucy pare la început o personalitate puternică, în curând, fragilitatea sa psihologică iese la iveală.În pelicula proiectată în premieră joi la Festivalul de Film de la Londra (BFI), Vikander, de origine suedeză, cunoscută pentru rolurile din ''Ex Machina'' şi ''The Danish Girl'' - pentru acesta din urmă fiind recompensată cu Oscar -, vorbeşte în japoneză pe parcursul a numeroase scene."Aş vrea să vă pot spune că ştiu japoneză şi că am învăţat-o în trei luni", a declarat Vikander (31 de ani) pentru Reuters la premiera peliculei. "Vreau să spun că am muncit extrem de mult ca să pot vorbi în japoneză... şi întrucât sunt bilingvă ştiu că nu poţi pur şi simplu să mimezi cuvinte şi sunete, trebuie să înţelegi cu adevărat ceea ce spui"."Aşa că am făcut tot ce a fost nevoie, începând cu citirea scenelor cu voce tare în engleză urmată de refacerea traducerii pentru a obţine sensibilitatea şi emoţia şi subtextul pe care stilul meu de actorie îl presupune, sau cel puţin aşa sper... A fost mult de muncă."Când a primit propunerea de a regiza acest film, Wash Westmoreland, cunoscut pentru peliculele ''Colette'' şi ''Still Alice'', a spus că este familiarizat cu amplasamentul peliculei întrucât a trăit în Japonia în 1989."Când am început să citesc romanul genial al Susannei Jones, m-a acaparat, analiza psihologică era atât de fascinantă, iar povestea atât de neaşteptată şi m-am gândit 'Aha, pot folosi asta ca să fac un neo-noir'", a mărturisit Westmoreland pentru Reuters.''Earthquake Bird'', care va fi proiectat într-un număr restrâns de cinematografe, va fi lansat global pe platforma de streaming Netflix la 15 noiembrie. AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Gabriela Badea)