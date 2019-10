ROMÂNIA U21 // Mirel Rădoi, criticat de Viorel Moldovan după victoria cu Ucraina după ce l-a titularizat pe Andrei Vlad: „Mi-e greu să înțeleg ce-a vrut să facă”

16:00

Dinamo, campioana României la handbal masculin, vrea să-și continue recitalul din acest sezon și în Rusia, cu Cehovski Medvedi, în Liga Campionilor.. Dinamo are o serie de 11 meciuri fără înfrângere, între care 10 victorii.Cehovski Medvedi - Dinamo, în grupa D, se joacă de la 16:00. Partida este liveSCORE pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look SportDinamo București are pentru prima dată în acest sezon tot lotul la dispoziție. ...