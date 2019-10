Atacul cu cuţitul de la Manchester, legat "mai degrabă de probleme de sănătate mintală" (primar)

17:30

Rectorul Universităţii de Vest Timişoara (UVT), Marilen Pirtea, şi reprezentantul special al UNCHR în România, Nisreen Rubain, au semnat, vineri, la UVT, un protocol care vizează susţinerea în parteneriat a proiectelor celor două instituţii, prima beneficiară fiind o tânără din Afganistan care va primi o bursă de la universitatea timişoreană, unde este studentă în anul III, la Informatică."Este un eveniment foarte important pentru UVT şi pentru Timişoara. Înregistrăm o premieră naţională şi chiar din sud-estul Europei. Este un acord de colaborare prin care vom oferi o bursă unui refugiat ales de UNCHR, care a optat pentru UVT. Noi am pus la dispoziţie două burse, dar până acum a fost selectat un singur student. Bursa înseamnă cazare gratuită o cameră integrală pentru studentă şi soţul ei (care nu este student, n.r.) într-un cămin studenţesc şi o bursă din veniturile proprii ale UVT, echivalentul unei burse sociale de 600 de lei lunar. De asemenea, vom ajuta studenta de ceea ce va mai fi nevoie pe parcursul anului universitar", a declarat rectorul Marilen Pirtea, în conferinţa de presă.El speră ca acest precedent, la nivel naţional şi nu numai, să fie urmat de celelalte universităţi din România pentru a da o şansă unor studenţi care vin în România, din anumite zone în care contextul economico-social nu permite în acest moment urmarea studiilor acolo.La rândul său, Nisreen Rubain a apreciat gestul UVT de a ajuta studenţii refugiaţi cu burse explicat criteriile pe baza cărora tânăra bursieră din Afganistan a fost selecţionată. "În primul rând, trebuia să aibă dosarul complet cu toate actele necesare; puteau să se înscrie în acest program şi elevi, viitori studenţi care aveau liceul terminat şi conform acordului, ei trebuiau să deţină statutul de refugiat în România", a spus reprezentanta Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNCHR) în România.UVT a avut în anul universitar precedent 11 studenţi cu statut de refugiat, din Afganistan, Irak, Siria şi Nigeria, cărora li s-au adăugat alţii cinci după admiterea din acest an.Tânăra bursieră refugiată, Basim Farishto, a declarat, pentru AGERPRES, că a venit în România pentru că aici erau deja mama şi bunica ei, iar pe cei doi fraţi mai mici, care sunt şi ei în Timişoara, ar dori să-i atragă tot spre studii universitare la UVT."În Afganistan erau condiţii grele (...). Am venit aici în urmă cu cinci ani, am început studiile la Informatică, dar am fost nevoită să le întrerup un an, pentru că situaţia materială ne-a fost foarte grea şi trebuia să-mi caut ceva de lucru ca să o întreţin. Am lucrat orice. Între timp m-am căsătorit, vom vedea cum ne vom descurca (financiar, n.r.). Cel mai greu mi-a fost să învăţ limba română. E grea. După terminarea studiilor mi-aş dori să devin programator", a afirmat Basim Farishto.După conferinţa de presă, a urmat o prelegere a reprezentantului special al UNHCR în România, Nisreen Rubain, în faţa publicului format din studenţi şi cadre didactice, susţinută în cadrul seriei de manifestări deja tradiţionale de la UVT, "Conferinţele Ambasadorilor". AGERPRES/(A - autor: Otilia Halunga, editor: Karina Olteanu, editor online: Ada Vîlceanu)