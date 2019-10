Doi vietnamezi cercetaţi pentru braconaj. Vânau raţe sălbatice cu praştia în Cluj pentru a le mânca

15:00

Întrebat dacă România are şanse să respecte ţinta de deficit bugetar de 3%, Eugen Teodorovici a afirmat: "Existau şansele cu noi, acum nu. O să-l vedeţi (deficitul-n.red.) prezentat. L-aţi avut cel pe luna septembrie. O să prezinte situaţia pe octombrie cei care o să vină. Cu noi (se încadrează sub 3%-n.red.), da. Cu alţii, sigur nu. Aveţi până la final de an cel puţin două luni şi jumătate de funcţionare în care orice guvern, dacă este cât de cât cu minime cunoştinţe economice, poate să facă fo...